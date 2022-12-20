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Лукашенко и Путин друг другу не верят, - политолог Магда

20 декабря, 2022 вторник
14:24
война с Россией

Диктаторы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин достаточно сильно недолюбливают и не верят друг другу

Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Евгений Магда.

"На самом деле, противоречия между Путиным и Лукашенко есть. Лукашенко хочет получать нефть и газ по внутрироссийским ценам и выпускать белорусскую продукцию на российский рынок, но при этом оставаться во главе суверенного государства", - отметил он.

По мнению политолога, это интересный политический маневр, потому что именно Лукашенко был автором идеи союзного государства.

"Его расчет был простым - он молодой и энергичный думал, что возглавит и Россию. А тут вместо старого Ельцина появился подполковник ФСБ, который все испортил Лукашенко. Этот спор, которому уже более 20 лет очень хорошо иллюстрирует состояние их отношений. На люди они могут показывать, что они друзья к смертной доске, но на самом деле это не так. Они друг друга достаточно сильно недолюбливают и друг другу не верят. Лукашенко понимает, что на территории Беларуси на него не смогут так давить, как в РФ", - считает Магда.

  • Соединенные Штаты Америки сконцентрированно отслеживают взаимодействие между Москвой и Минском в войне России против Украины, в частности, по размещению российских сил на территории Беларуси.

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Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
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