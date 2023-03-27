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Эксклюзив

Лукашенко и Путин должны знать, что Украина будет уничтожать тактическое ядерное оружие в Беларуси, - экс-глава СБУ Наливайченко

27 мартa, 2023 понедельник
12:31
война с Россией

Украине после заявлений российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси следует готовиться нейтрализовывать и уничтожать его

Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Путин сейчас говорит о том, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси со своими экипажами и военными. Это значит, что Бахмутское, Авдеевское и другие направления - ВСУ там сломали позвоночник наступления РФ. И в очередной раз Путин хватается за ядерную палку и пытается запугать весь мир", - сказал он.

Наливайченко напомнил, что последние тактические ядерные ракеты были вывезены из Белоруссии в 1996 году.

"27 лет назад международными усилиями Беларусь и Россия были вынуждены вывезти оттуда тактические ядерные ракеты. Сейчас Путин нарушил все международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Для белорусов это означает, что они сами и их территория является целью уничтожения ядерной угрозы", - добавил нардеп. .

Экс-руководитель СБУ считает, что Путин поставил под угрозу жизнь самих белорусов.

"Он угрожает этими ракетами Украине - вблизи нашей границы появляется еще одна ядерная угроза. Нам нужно четко ставить вопрос, что нам нужны ракеты дальнего действия, размещать их вдоль границы с Беларусью и готовиться к нейтрализовке и уничтожению тактического ядерного оружия. Лукашенко и Путин имеют знать, что Украина вместе с союзниками в случае размещения таких ракет готовится их уничтожать и защищать себя", - подытожил Наливайченко.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
  • В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
  • В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
Россия
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