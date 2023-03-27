Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Путин сейчас говорит о том, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси со своими экипажами и военными. Это значит, что Бахмутское, Авдеевское и другие направления - ВСУ там сломали позвоночник наступления РФ. И в очередной раз Путин хватается за ядерную палку и пытается запугать весь мир", - сказал он.

Наливайченко напомнил, что последние тактические ядерные ракеты были вывезены из Белоруссии в 1996 году.

"27 лет назад международными усилиями Беларусь и Россия были вынуждены вывезти оттуда тактические ядерные ракеты. Сейчас Путин нарушил все международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Для белорусов это означает, что они сами и их территория является целью уничтожения ядерной угрозы", - добавил нардеп. .

Экс-руководитель СБУ считает, что Путин поставил под угрозу жизнь самих белорусов.

"Он угрожает этими ракетами Украине - вблизи нашей границы появляется еще одна ядерная угроза. Нам нужно четко ставить вопрос, что нам нужны ракеты дальнего действия, размещать их вдоль границы с Беларусью и готовиться к нейтрализовке и уничтожению тактического ядерного оружия. Лукашенко и Путин имеют знать, что Украина вместе с союзниками в случае размещения таких ракет готовится их уничтожать и защищать себя", - подытожил Наливайченко.