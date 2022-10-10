Лукашенко и Путин договорились о развертывании общего фронта
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Об этом сообщают российские и белорусские СМИ .
Лукашенко отметил, что "в связи с обострением на западных границах Союзного государства" президенты России и Белоруссии договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь.
"Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировки Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно уже идет, на мой взгляд, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - отметил Лукашенко.
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