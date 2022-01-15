Лукашенко говорит, что он разрабатывал операцию по подавлению восстания в Казахстане. Вместе с Путиным
По словам самопровозглашенного белорусского правителя Александра Лукашенко, план проведения силовой операции ОДКБ в Казахстане разрабатывался лично совместно с российским руководителем Владимиром Путиным
Об этом он заявил утром субботы, 15 января 2022 года, встречая белорусских спецназовцев на военной авиабазе в Мачулищах (в 10 км от Минска), передает со ссылкой на его сайт Еспресо.TV .
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"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замыслов двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.
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Действия русских и белорусских воинов в Кзахастане Лукашенко оценил как "появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями".
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