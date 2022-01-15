Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Лукашенко говорит, что он разрабатывал операцию по подавлению восстания в Казахстане. Вместе с Путиным

Лукашенко говорит, что он разрабатывал операцию по подавлению восстания в Казахстане. Вместе с Путиным

15 января, 2022 суббота
11:34
Мир Александр Лукашенко

По словам самопровозглашенного белорусского правителя Александра Лукашенко, план проведения силовой операции ОДКБ в Казахстане разрабатывался лично совместно с российским руководителем Владимиром Путиным

Об этом он заявил утром субботы, 15 января 2022 года, встречая белорусских спецназовцев на военной авиабазе в Мачулищах (в 10 км от Минска), передает со ссылкой на его сайт Еспресо.TV .

Читайте также : "Никакого слова на казахском". Людей на площади в Алматы расстреливали не казахи, наши силовики позволяли нам оставаться, – оппозиционер Мейрхан Абдуманапов

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замыслов двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.

Читайте также : Гатилы по старикам и женщинам из гранатометов. Команды шли исключительно по-русски, - журналистка Forbes о событиях в Алматы

Действия русских и белорусских воинов в Кзахастане Лукашенко оценил как "появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями".


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Александр Лукашенко
новости Казахстана
Читайте также:
РФ и США
13 января, 2022 четверг
Кремль пригрозил разорвать отношения с США в случае введения санкций против Путина
Сергій Рябков
13 января, 2022 четверг
Это путь в никуда, - РФ предостерегла Украину и Запад от военных мер по Донбассу
14 января, 2022 пятница
Пытался ввезти контрабанду с ЕС более чем на 5 млн грн: СБУ задержала злоумышленника из санкционного списка СНБО
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.86
    Покупка 27.86
    Продажа 28.15
  • EUR
    Покупка 31.78
    Продажа 32.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
15 января
16:21
"Манчестер Сити" победил "Челси" в чемпионате Англии
16:01
Энтони Блинкен
США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с представителями России
15:46
Токаев не знает, сколько гражданских погибло от его приказа стрелять "без предупреждения"
15:30
США причинят России "острую боль" в случае вторжения в Украину, - Нуланд
15:07
Новак Джокович
Теннисиста-антивакцинатора Джоковича задержали в Австралии
14:36
16 января закон об украинском языке распространяется на печатную прессу и газетные киоски. Что это значит
14:12
Воздух в Горловке отравляется аммиаком. Россияне могут воспользоваться этим как поводом, - ГУР
14:04
"Дженоа" уволила Шевченко с должности главного тренера
13:30
Карл Бильдт
Зеленский больше сосредоточен на аресте Порошенко, чем на противодействии РФ, – Карл Бильдт
13:11
Хорваты отмечают 30-ю годовщину признания независимости
13:00
В Черкасской области мать снимала в порно своих дочерей 6 и 8 лет
12:16
Жумабай Карагаев
В Казахстане арестовали экс-замминистра энергетики и сняли с должностей двух зятей Назарбаева
11:55
Порошенко: мы как государственная оппозиция будем работать на объединение Украины, потому что немощная власть не видит, что после Казахстана мир изменился
11:20
Запад понимает, что Порошенко преследуют как политического конкурента, – журналист Роман Цымбалюк
10:57
Оккупанты будут использовать водопады Крыма для водоснабжения Ялты
10:29
Леонид Деркач
Не стало экс-головы СБУ и таможни Деркача
10:05
На балтийском острове Готланде появились шведские танки. Для защиты от россиян
09:41
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий объяснил, почему переговоры Зеленский - Байден - Путин нереальны
09:12
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев давно умер, его похоронили, - Жириновский
08:30
14 января на фронте: россияне стреляли по украинцам в районе Водяного и Прицепыловки
08:00
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 127 смертей, 1,6 тыс. госпиталей, более 10 тыс. заражений
07:20
Ночные нетрезвые развлечения на BMW возле площади Шевченко в Киеве: водитель не выжил, пассажир потерял конечности
2022, пятница
14 января
23:10
В Киеве из-за урагана дерево раздавило авто, погиб мужчина
23:06
Герус
"Украина маловата для масштабов такого бизнеса": "слуга" Герус заявил, что Ахметов может позволить себе реагировать на закон об олигархах конфликтом с Зеленским
22:56
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
Оккупационный суд Крыма осудил шестерых лиц за организацию "незаконного пересечения" админграницы для лечения в санатории
22:12
РФ и США
США и РФ отреагировали на идею переговоров в формате Зеленский-Байден-Путин
22:10
Военные учения ВСУ
США планируют тренировать украинских военных в государствах восточного фланга НАТО, - The New York Times
21:47
хакер
СБУ выявила признаки причастности РФ к кибератаке более чем на 70 госресурсов Украины и рассказала подробности взлома
21:44
Правительство должно было принять меры по мониторингу поставок и потребления газа месяц-два назад, – экономист
21:40
В Швеции нашли личную печать гетмана Филиппа Орлика
21:35
Украинский гандбольный клуб "Галичанка" вышел в четвертьфинал еврокубка
21:18
Зеленський
Зеленский назначил нового посла в Литве
21:13
В Киеве избили мужчину за замечание о парковке: пострадавший в тяжелом состоянии, нападающий, вероятно, является сыном экс-чиновника
21:10
У "Дженоа" решили дать Шевченко последний шанс, - СМИ
21:05
На 10-16 тыс. грн: Резников издал приказ об увеличении зарплат военным летчикам
20:49
Росфинмониторинг внес ближайших соратников Навального в реестр "террористов и экстремистов"
20:49
В Донецкой области детям подарили новогоднюю сказку и познакомили с подземным миром соляных шахт
20:47
"Барселона" решила за 20 млн евро избавиться от одного из лучших футболистов США
20:44
хакер
"Может стать прелюдией к военным действиям": Австрия о кибератаке на правительственные ресурсы Украины
20:32
Эксклюзив
Валютный рынок реагирует на удешевление гривны на напряженную геополитическую ситуацию, – Несходовский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV