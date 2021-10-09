Лукашенко говорит белорусам как питаться: "Сахара насыпешь, водой побрызгаешь"

Об этом информирует Еспресо.TV .



В продуктовой инфляции внутри Беларуси Лукашенко, в частности, обвинил страны Запада, которые, по его словам, чтобы защитить свои рынки во время пандемии "напечатали кучу денег - доллары, евро".



"Объективно - бешеный рост цен. В мире подорожали продукты очень сильно... Во время пандемии локдаунами пытались защититься много ведущих держав мира. Захлопнулись, просто не работали. А люди-то жили. Им нужно было как-то жить. Проблему решили просто - взяли и напечатали кучу денег. Доллары, евро, иены. и сейчас эти деньги бросили, тогда бросили. Сейчас мы чувствуем инфляционное давление", - поделился своим видением Александр Лукашенко в пятницу, 8 октября 2021 года.

"Вот она (инфляция, - ред.) и приходит к нам оттуда", - подчеркнул он.При этом нелегитимный белорусский президент посоветовал смотреть не на "привлекательную" пищу с Запада, а вспомнить рецепты из "далекого детства":"Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел".