Лукашенко говорит белорусам как питаться: "Сахара насыпешь, водой побрызгаешь"
Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с подконтрольным ему "Белорусским кооперативным союзом", во время которой уделил внимание вопросам резкого скачка стоимости продуктов и здоровой пищи
Об этом информирует Еспресо.TV .
В продуктовой инфляции внутри Беларуси Лукашенко, в частности, обвинил страны Запада, которые, по его словам, чтобы защитить свои рынки во время пандемии "напечатали кучу денег - доллары, евро".
"Объективно - бешеный рост цен. В мире подорожали продукты очень сильно... Во время пандемии локдаунами пытались защититься много ведущих держав мира. Захлопнулись, просто не работали. А люди-то жили. Им нужно было как-то жить. Проблему решили просто - взяли и напечатали кучу денег. Доллары, евро, иены. и сейчас эти деньги бросили, тогда бросили. Сейчас мы чувствуем инфляционное давление", - поделился своим видением Александр Лукашенко в пятницу, 8 октября 2021 года.
"Вот она (инфляция, - ред.) и приходит к нам оттуда", - подчеркнул он.
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При этом нелегитимный белорусский президент посоветовал смотреть не на "привлекательную" пищу с Запада, а вспомнить рецепты из "далекого детства":
"Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел".
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