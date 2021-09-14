Лукашенко готовится к Северной войне с Украиной. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко

Лукашенко готовится к Северной войне с Украиной, Зеленский снова напрашивается на встречу с Путиным и как дело "вагнеровцив" повлияет на позиции Украины на международной арене.



Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с дипломатом, политиком, министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павлом Климкиным.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.



Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 15 сентября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".



