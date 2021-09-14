Лукашенко готовится к Северной войне с Украиной. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
Смотрите прямо сейчас
Лукашенко готовится к Северной войне с Украиной, Зеленский снова напрашивается на встречу с Путиным и как дело "вагнеровцив" повлияет на позиции Украины на международной арене.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с дипломатом, политиком, министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павлом Климкиным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 15 сентября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное