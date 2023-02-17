Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"



"Беларусская армия уже давно принимает участие в войне против Украины. Хотя бы тем, что обслуживает и проводит тренировки российских мобилизованных на территории Беларуси. Также на территории Беларуси обслуживаются ракетные комплексы и самолеты, которыми обстреливают территорию Украины", - пояснила Радина.



Журналистка подчеркнула, что РФ может прибегнуть к провокациям на беларусско-украинской границе, чтобы втянуть Беларусь в войну.



"Когда Лукашенко говорит, что никогда не собирался и не собирается начать войну против Украины, то это означает, что он готов начать боевые действия в любой момент. То же касается и его заявления, что будет ответ на провокации Украины. Понятно, что со стороны Украины не было и не будет никаких провокаций. Однако для оправдания участия беларусской армии в войне с Украиной очевидно, что будет использована провокация, организованная российской стороной", - добавила она.

16 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.

17 февраля российский диктатор Владимир Путин встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.