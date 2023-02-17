Лукашенко готов вступить в войну против Украины в любой момент, - беларусская журналистка Радина
Беларусская журналистка Наталья Радина убеждена, что Лукашенко готов начать войну против Украины
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Беларусская армия уже давно принимает участие в войне против Украины. Хотя бы тем, что обслуживает и проводит тренировки российских мобилизованных на территории Беларуси. Также на территории Беларуси обслуживаются ракетные комплексы и самолеты, которыми обстреливают территорию Украины", - пояснила Радина.
Журналистка подчеркнула, что РФ может прибегнуть к провокациям на беларусско-украинской границе, чтобы втянуть Беларусь в войну.
"Когда Лукашенко говорит, что никогда не собирался и не собирается начать войну против Украины, то это означает, что он готов начать боевые действия в любой момент. То же касается и его заявления, что будет ответ на провокации Украины. Понятно, что со стороны Украины не было и не будет никаких провокаций. Однако для оправдания участия беларусской армии в войне с Украиной очевидно, что будет использована провокация, организованная российской стороной", - добавила она.
- 16 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.
- 17 февраля российский диктатор Владимир Путин встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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