Лукашенко ездил в Китай, чтобы получить для себя гарантии безопасности, - военный эксперт Мусиенко
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Лукашенко ездил в Китай, чтобы окончательно присягнуть на верность Си Цзиньпину
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Лукашенко ездил в Китай, чтобы получить личные гарантии безопасности. Лукашенко понимает, что начнутся процессы и тектонические изменения в России после победы Украины – это главная цель его визита", – пояснил Мусиенко.
По словам эксперта, Лукашенко хочет, чтобы в будущем Си Цзиньпин замолвил за него слово перед европейцами.
"Лукашенко хорошо делал вид, что едет в Китай по заданию Путина. Обсудить маршруты транспортировки оружия из Китая через Беларусь. Ранее Китай поставлял Беларуси ракеты к РСЗО "Полонез", и Путин просил Лукашенко, чтобы тот обсудил с китайским лидером этот вопрос. Думаю, Лукашенко этого коснулся, но основной целью визита были личные гарантии безопасности", - подчеркнул Мусиенко.
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