Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лукашенко ездил в Китай, чтобы получить личные гарантии безопасности. Лукашенко понимает, что начнутся процессы и тектонические изменения в России после победы Украины – это главная цель его визита", – пояснил Мусиенко.

По словам эксперта, Лукашенко хочет, чтобы в будущем Си Цзиньпин замолвил за него слово перед европейцами.

"Лукашенко хорошо делал вид, что едет в Китай по заданию Путина. Обсудить маршруты транспортировки оружия из Китая через Беларусь. Ранее Китай поставлял Беларуси ракеты к РСЗО "Полонез", и Путин просил Лукашенко, чтобы тот обсудил с китайским лидером этот вопрос. Думаю, Лукашенко этого коснулся, но основной целью визита были личные гарантии безопасности", - подчеркнул Мусиенко.