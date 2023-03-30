Лукашенко – это марионетка Путина, с ним не о чем говорить, – Порошенко
Петр Порошенко в интервью болгарскому телеканалу NOVA заявил, что белорусский диктатор Лукашенко является соучастником преступлений Путина и ядерного шантажа Кремля. Порошенко отметил, что Путин заявлениями о ядерном оружии в Беларуси пытается поднять ставки для давления на Запад, и это его традиционная тактика
"Лукашенко – это старый слабый военный преступник. Беларусь является агрессором, с белорусской территории российские войска наступали на Киев и совершили преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, на Черниговщине, убивая сотни людей. Лукашенко вместе с Путиным является соагрессором. И сейчас от него ничего не зависит, он только игрушка Путина, вот и все", – заявил Порошенко.
"Это политика Путина, чтобы поднять ставку, чтобы сделать шантаж. Вы должны понимать, что мы в Украине другие. Мы не боимся ядерного удара Путина, потому что нам нечего терять, кроме нашей страны", – отмечает Порошенко.
"Это стиль Путина, он хочет использовать в качестве оружия энергетическую политику, продовольственную политику, включая голод во всем мире. Он хочет сделать ядерную энергетику оружием, а теперь он хочет использовать свой шантаж по передаче ядерного оружия Беларуси. Хочу только напомнить, что мы, украинцы, добровольно отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире, а получили гарантию безопасности по Будапештскому меморандуму, включая гарантию России", – напомнил Петр Порошенко.
"И теперь мы получили такое. Поэтому Лукашенко – это не президент суверенного государства. Он марионетка Путина. Поэтому с Лукашенко нет смысла вести переговоры", – резюмирует Петр Порошенко.
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