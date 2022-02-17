Лукашенко допустил возможность признания независимости "Л/ДНР"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может признать независимость оккупированных "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщают РИА Новости.
По его словам, решение о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" будет общим с Россией и взаимовыгодным.
"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет общее решение", – заявил Лукашенко.
- Напомним, 15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В ответ на это Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" . Также известно, что на этот счет Украина инициирует срочное заседание ТКГ.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой" , что может приостановить процесс Минских договоренностей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" станет грубым нарушением международного права и предупредил о "скором и жестком ответе" США и партнеров.
- 16 февраля Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного признания РФ так называемых Л/ДНР и попросила провести заседание в четверг.
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