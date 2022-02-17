Лукашенко допустил возможность признания независимости "Л/ДНР"

Об этом сообщают РИА Новости.



По его словам, решение о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" будет общим с Россией и взаимовыгодным.



"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет общее решение", – заявил Лукашенко.