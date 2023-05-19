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Лукашенко действительно слабеет, - белорусский общественный деятель Вячорка

19 мая, 2023 пятница
23:37
Мир лукашенко, 9 мая 2023

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, отметил, что в Беларуси тема смерти Лукашенко перестала быть табу, все активно ее обсуждают

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"8 мая мы видели альфа-самца и победного диктатора, а уже 15 мая – умирающего старого деда. Лукашенко действительно ослабевает; этот процесс происходит последние 2-3 года. Он пытается держать какую-то свою позицию: постоянно проводит учения, встречается с Путиным , а сегодня 19 мая даже принимал еще одного диктатора, президента Никарагуа. Но мы все равно видим, что Лукашенко теряет свою хватку, с которой в 90-е годы приходил к власти", - отметил белорусский общественный деятель.

Франак Вячорка добавил, что Лукашенко неприятная дискуссия, развернувшаяся вокруг его состояния здоровья, потому что раньше было табу на тему "когда он умрет".

"А сейчас все об этом говорят, даже пропагандисты на своих каналах говорят, если Лукашенко умрет, то они будут продолжать его курс. То есть разговор о том, что он умрет, уже стал нормальным. Я думаю,  это открывает возможность для дискуссии в обществе, а также для поиска наших союзников среди номенклатуры", - сказал Вячорка .

  • После парада в Москве на 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко исчез из публичного пространства. По данным СМИ, ему стало плохо.
  • 14 мая в госдуме РФ подтвердили, что Александр Лукашенко болеет .
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