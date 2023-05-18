Об этом в эфире телемарафона 18 мая сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Возраст, стресс, работа вредна... Да, болеет", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию о вероятной болезни Лукашенко.

По мнению Юсова, эта болезнь не слишком серьезна.

"Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов здесь ставку нужно делать не на состояние здоровья, а на более сложные геополитические процессы", - сказал представитель ГУР.

По его словам, у российского диктатора Владимира Путина нет планов на случай смерти Лукашенко.

"Я думаю, что это будет кризисная ситуация", – сказал Юсов.

По его убеждению, у Лукашенко нет двойника, в отличие от Путина. Юсов выразил сомнение в том, что настоящий президент РФ жив.