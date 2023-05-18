"Лукашенко действительно болеет": разведка по прогнозам о смерти белорусского диктатора
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно болеет. В то же время у российского диктатора Владимира Путина нет планов на случай его смерти
Об этом в эфире телемарафона 18 мая сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Возраст, стресс, работа вредна... Да, болеет", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию о вероятной болезни Лукашенко.
По мнению Юсова, эта болезнь не слишком серьезна.
"Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов здесь ставку нужно делать не на состояние здоровья, а на более сложные геополитические процессы", - сказал представитель ГУР.
По его словам, у российского диктатора Владимира Путина нет планов на случай смерти Лукашенко.
"Я думаю, что это будет кризисная ситуация", – сказал Юсов.
По его убеждению, у Лукашенко нет двойника, в отличие от Путина. Юсов выразил сомнение в том, что настоящий президент РФ жив.
- После парада в Москве на 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко исчез из публичного пространства. По данным СМИ, ему стало плохо.
- 14 мая в госдуме РФ подтвердили, что Александр Лукашенко болеет .
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