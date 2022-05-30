Лукашенко демонстрирует чудеса политической эквилибристики и пока придерживается своих интересов, - адвокат Полозов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Лукашенко предоставлял Путину все возможности для вторжения в Украину со своей территории. С белорусских аэродромов регулярно взлетали бомбардировавшие украинскую территорию самолеты, с белорусского пространства запускаются до сих пор ракеты, то есть фактически Беларусь напрямую участвует в этой войне. Что касается маневров на границе, мы прекрасно понимаем, что их цель состоит в оттягивании боеспособных частей и резервов Украины для готовности к возможному вторжению со стороны Беларуси. И те украинские подразделения, которыми можно было бы укрепить Восток или Юг Украины, вынуждены находиться вдоль украинско-белорусской границы. И в этом смысле Лукашенко какие-то договоренности с Путиным выполняет", - сказал адвокат.



Николай Полозов отметил о непосредственном участии Беларуси в боевых действиях: этого нельзя исключать. Если Лукашенко потребуется новая порция путинских денег, то Путин заставит ввести белорусские войска в столкновение с украинской армией.



"Лукашенко все-таки демонстрирует чудеса политической эквилибристики и, даже зажатый в угол Россией, особенно после событий прошлого года, умудряется балансировать и придерживаться своего собственного интереса", - подчеркнул адвокат.

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