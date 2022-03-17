Лукашенко делает все возможное, чтобы не вступать в войну против Украины, Путину не у кого брать оружие, - Денисенко

Он рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

"Наибольшая угроза со стороны Беларуси на данный момент – проникновение диверсионно-разведывательных групп. Мы понимаем, что белорусы не хотят воевать, белорусская армия не готова к каким-либо действиям. Самопровозглашенный президент Лукашенко понимает, что начало боевых действий против Украины будет означать начало конца его "правления", - отметил Денисенко.

По мнению советника главы МВД, Лукашенко сейчас делает все возможное, чтобы сухопутная белорусская армия не перешла границу с Украиной.

"Следует понимать, что на данный момент в войне против Украины задействовано около 75% российской армии. То есть 2/3 армии России либо во вспомогательных частях, либо непосредственно на территории Украины. Если же говорить о резервах Российской Федерации, то позиция Китая достаточно жесткая: сейчас Китай не готов предоставлять россиянам оружие и сухпайки, о которых они просили. Если же говорить о ключевом человеческом ресурсе - это одна Российская Федерация.Они действительно собирают весь хлам, который готов умирать в Украине за небольшие деньги. Есть сомнения, удастся ли Кремлю мобилизовать сильную армию", - заметил Вадим Денисенко.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, в настоящее время врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

Советник министра также не представляет, кто сейчас может дать России оружие для войны против Украины.