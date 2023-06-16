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Лукашенко делает провокационный выбор и уступает Кремлю все больший контроль над Беларусью, - Госдеп США

16 июня, 2023 пятница
06:30
Мир Путин и Лукашенко

Договоренность между Россией и Беларусью о перемещении тактического ядерного оружия на территорию РБ указывает на то, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уступает все больший контроль над страной в пользу Кремля

Об этом во время брифинга в Вашингтоне сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он назвал подобное решение Лукашенко "безответственным и провокационным".

"Что касается Беларуси, это еще один пример того, как Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, чтобы уступить Кремлю еще больший контроль над Беларусью – вопреки воле белорусского народа", - подчеркнул Миллер.

Также эти действия свидетельствуют и о безответственности со стороны Кремля, добавил спикер. Тем не менее он подтвердил, что США пока не видят оснований для корректировки позиций своих ядерных сил.

"Мы будем продолжать следить за тем, как это разворачивается, и за последствиями. Как мы уже говорили ранее, и это продолжает происходить, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции или никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие" , – заметил он.

Перемещение ядерного оружия из России в Беларусь

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия. А Лукашенко объявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что подобный шаг поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.

Позже Путин сообщил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля, когда для него подготовят необходимые сооружения.

В свою очередь самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории страны только в случае непосредственной угрозы его стране. 14 июня он отметил, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ и утверждал, что оно втрое мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки.

Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
ядерное оружие
Война с Россией
ядерная безопасность
США
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