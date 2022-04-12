Лукашенко будет просить у Путина дополнительных гарантий компенсации потерь, которые несет белорусский режим из-за санкций, - дипломат о встрече президентов Беларуси и России

Белорусский оппозиционер рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко имеет четкие цели от встречи с президентом страны-агрессорки России Путиным. Лукашенко хочет получить от Путина дополнительные гарантии компенсации тех потерь, которые белорусский режим несет из-за своей глупой позиции по участию в агрессии против Украины. Речь идет о тех договоренностях, которые были достигнуты еще несколько недель назад: прощение всех долговых обязательств, доступ к рынку Российской Федерации. То есть другие финансовые и торговые инструменты, которые могли бы компенсировать потери, которые сейчас несет режим Лукашенко", - отметил Латушко.



Дипломат добавил, что даже во время состоявшегося в конце прошлой недели заседания Совета безопасности президент Беларуси Лукашенко жаловался в закрытом круге, что Россия не выполняет своих обязательств и готова покупать белорусскую продукцию только по цене себестоимости.



"Действия России не компенсируют сверхприбыли, которую получала экономика Лукашенко в течение 2021 года по торговле, к примеру, с Европейским союзом - рост экспорта из Беларуси составил 153%. Даже за январь-февраль 2022 г. экспорт рос, соответственно рос и ВВП. Это говорит о эффективности санкций, которые вводит Запад против таких режимов, как в Беларуси, поэтому речь на встрече Путина и Лукашенко будет идти о компенсациях, о роли белорусского диктатора в переговорном процессе, но в любом случае Лукашенко – агрессор, марионетка Путина и может быть только соответствующим в той агрессии, которая сейчас осуществляется Россией при поддержке белорусского режима против Украины", – заметил Павел Латушко.

Напомним, 12 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в Амурской области.