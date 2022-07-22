Лукашенко будет петлять до последнего наступление из Беларуси на территорию Украины, - Денисенко
В Беларуси не наблюдается достаточной концентрации войск, которая позволяла бы говорить о риске повторного вторжения в Украину
Об этом в эфире единого телемарафона сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Укринформ.
"Насколько я понимаю и насколько мы видим, такой концентрации нет. Следовательно, мы можем говорить о том, что пока Лукашенко не готов к вступлению и своей армией, и россияне не готовы к тому, чтобы начинать боевые действия со стороны Беларуси", - заметил он.
Денисенко напомнил заявление Лукашенко о том, что тот обязательно приедет в Крым.
"Вот уже прошло 12 месяцев, как он едет в Крым. То есть, в принципе, он будет петлять до последнего, это единственное, что мы должны понимать", - отметил он.
Относительно информации о подготовке на территории белорусов ДРГ Денисенко рассказал, что пограничники, полиция, ГУР МОУ и СБУ максимально обнаруживают такие группы.
"Прежде всего это касается не столько Беларуси, сколько прифронтовых зон", - добавил Денисенко, сказав, что со стороны Беларуси такие случаи также происходят.
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