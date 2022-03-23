Лукашенко боится вступать в войну против Украины, потому что это означает конец для него, - Юсов

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



“Пока что не произошло никаких терактов и бомбежек территории Беларуси. Хотя Лукашенко и его окружение постоянно говорит о том, что в Беларуси действуют некие ДРГ, которые передвигаются по белорусской территории и готовят теракты. Дело в том, что Лукашенко находится в безвыходной ситуации. С одной стороны, на него давит Путин, а с другой он понимает, что участие белорусской армии против Украины будет означать конец для него”, – рассказал Юсов.



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Юсов отметил, что участие армии Беларуси против Украины будет выглядеть как использование пушечного мяса и может всколыхнуть общество на масштабные протесты.



Лукашенко боится, что участие белорусской армии в войне против Украины может спровоцировать новые политические протесты и привести к концу его правления. Антивоенные настроения в Беларуси достаточно высоки и более 90% белорусов выступают против войны. В то время как в России 80% поддерживают войну против Украины. Лукашенко постарается удержаться именно этим аргументом, чтобы не участвовать в войне против Украины”, - добавил Юсов.



Юсов считает, что такая позиция Лукашенко очень раздражает Путина, и он уже в ультимативной форме заставляет белорусского диктатора вступить в войну.



“Нынешняя позиция Лукашенко очень раздражает Путина. Лукашенко отлично понимает, что война против Украины уничтожит его власть. Поэтому провокации на территории Беларуси организованные россиянами вполне возможны", - объяснил Юсов.

Напомним, в Генштабе ВСУ располагают информацией, что большое количество личного состава ВС Беларуси и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашей страны. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb