"Нас начали напрягать вагнеровцы — просятся на Запад, "позвольте нам". ... Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешува. ...Они же знают, откуда шла военная техника. ... Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларуси — не хотелось бы туда их передислочить. Я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя".

На мой взгляд, это выглядит совсем не шантажом Европы или НАТО. Да и какой шантаж? Сколько всего было вагнеровцев под Бахмутом? Тысяч 100 (ибо официально зафиксировано более 21 тысячи убитыми и более 60 тысяч ранеными – а еще ориентировочно 1/4 удалось выползти целыми)? И что? Они потеряли до 3/4 личного состава восстановимыми и невосстановимыми потерями (по их же признанию), чтобы за 3/4 года подвинуться на считанные километры и разрушить город – а его руины ВСУ теперь постепенно отвоевывают назад. Что может "Вагнер" не против формируемых на ходу и вооруженных уже в процессе и не в полном объеме ВСУ, а против НАТО, им очень хорошо показали США в Африке. Сколько там понадобилось для полного решения вопроса вагнеров – один час? И все. Что в натовской и уже мобилизованной Польше смогут совершить 5-20 тысяч бойцов? Так что это не шантаж.

Читайте также: Что будет с Россией, когда она решится ударить по Европе

Не НАТО и не Европа - целевая аудитория топорной провокации Лукашенко. По-моему, это было направлено исключительно на Путина. Лукашенко такими грубыми методами прощупывания пытается наконец выяснить реальные планы и намерения Путина: и по Беларуси, и по войне, и по ядерному оружию, и по собственному "Вагнеру".

Потому что Лукашенко, судя по всему, просто боится. А чего ему не бояться? "Вагнер" поставил ультиматум Кремлю, прогулялся с вооруженным маршем на пару сотен километров, дошел до состава с малыми ядерными зарядами, возмутил войска, гражданских и силовиков, утилизировал 15 российских военных и пару новых военных вертолетов... И что? И ничего: Пригожин спокойно заехал в Питер, забрал имущество, свернул деятельность. Никаких уголовных дел, никакого преследования или серьезной дискредитации (реплики Медведева не считаются). То есть Пригожина до сих пор можно считать человеком Путина, а "Вагнер" - подконтрольным Путину войском. И вот все теперь прямо под боком у Лукашенко. Не доверяющий и не доверяющий Путину и его намерениям.

Очевидно, что никто костьми не будет ложиться, чтобы защитить Лукашенко, если что. Никто не прикроет дорогу в резиденцию – все силовики, сидящие по районам вдоль дороги внезапно "исчезнут", "заболеют"... Никто умирать за Лукашенко не будет. А что сможет Лукашенко противопоставить 5-20 тысячам (по разным данным) боевиков по периметру своего дворца? Ту небольшую горстку прикормленных, имеющих от его правления конкретную выгоду? Это даже не забавно.

Читайте также: Лукашенко и Путин создадут мифическое "западноукраинское правительство"?

То есть, Лукашенко, фактически, на неизвестных условиях принял у Путина на доверенное хранение "Вагнер" как мину с разблокированным скрытым таймером: рванет ли или нет, когда рванет, кого именно уничтожит... И рисковать дальше нет желания.

Поэтому Лукашенко избрал именно публичную провокацию (а не частный разговор) для того, чтобы уже наконец как-то сбросить с себя эти обязательства. Перебросить Путину, как горячую картофелину – все, разбирайся сам.

В критический момент Лукашенко согласился быть временным вариантом решения проблемы "Вагнера" в России. Но критический момент явно прошел, а "Вагнер" в непонятном статусе и с неочевидной лояльностью до сих пор в Беларуси. Поэтому Лукашенко выдал заявление, что уже едва сдерживает хищника на поводке, поэтому хозяину следует дальше самому заботиться о контроле животного – куда оно рвется и на кого бросится.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.