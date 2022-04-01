Лукашенко боится бунта армии: белорусские войска гоняют у границы с Украиной для замыливания глаз Путина, - Бульба
Белорусский общественный деятель, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба считает, что Лукашенко боится, что белорусская армия перейдет на сторону Украины, а затем вернется освобождать Беларусь от диктатора, поэтому войска гоняют у границы для замыливания глаз Путина, а не привлекают к войне на стороне России
Общественный деятель рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Белорусские войска не участвуют в войне России против Украины. Это принципиальная позиция. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко реально боится, что когда он отправит свое войско воевать с Украиной, то военные перейдут на сторону Украины. А потом придут освобождать от самого Лукашенко Беларусь", – отметил Бульба.
Руководитель "Белого легиона" подчеркнул, что белорусскую армию "гоняют" туда-сюда вблизи границы с Украиной, чтобы показать президенту страны-агрессорки России что-то делаемое Путину проводится какая-то подготовка.
"Но обратите внимание, нет никакого упоминания о подготовке ни тыловых, ни медицинских служб. А именно эти второстепенные показания доказывают, что белорусские войска никуда вводиться не будут", - заметил Сергей Бульба.
Относительно элитных белорусских силовых структур, общественный деятель сообщил, что силовики с конца 1990-х гг. использовались исключительно для подавления восстаний в самой Беларуси, апогеем чего стал 2020 год.
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