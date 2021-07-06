Лукашенко атакует Украину. Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко

Путин готовится к войне, Лукашенко атакует Украину.



Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом Романом Бессмертным.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 16:00.



Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

