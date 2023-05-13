Лукашенко 4 дня не появляется на людях и провел сегодня 2 часа в больнице, - СМИ

В условиях засекреченности состояния здоровья Лукашенко в кругах его номенклатуры распространяется версия о вирусе, который одолел политика вместе с его окружением. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета "Наша ніва".

"Еще несколько человек из оцепления заболели и свалились с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное", - рассказал изданию собеседник, близкий к службе протокола Лукашенко.

В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что 5 мая, вручая награды представителям силовых органов, Лукашенко уже был охрипшим, добавляет "Наша ніва".

По данным оппозиционного блога Motolko help и Euroradio, сегодня, 13 мая 20923, Лукашенко с 19:00 до 21:00 находился в президентской клинике в минском микрорайоне Дрозды. Вдоль маршрута движения его кортежа была выставлена усиленная стража.

В 21:20 он уже вернулся к собственную резиденцию в поселке Острошицкий городок на севере Минска, информируют оппозиционеры.

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При этом пропаганда не комментирует исчезновение Лукашенко и его болезненный вид.

Вместе с тем, как пояснил белорусской службе "Радио Свобода" политолог Валерий Карбалевич, действующая редакция Конституции Республики Беларусь содержит два варианта передачи власти в случае смерти главы государства. Если она наступила по естественным причинам, полномочия временно переходят к главе верхней палаты парламента, а если вызвана насилием – то к государственному секретарю Совета безопасности Республики Беларусь.

В первом случае это Наталья Качанова, которую в последнее время активно раскручивает команда Лукашенко, во втором – рожденный в России генерал-лейтенант Александр Вольфович, которого оппозиция называет выгодной Кремлю фигурой, способной, в частности, на более широкое участие Беларуси в агрессии против Украины.