Об этом сообщает издание Omroep West.

На опубликованных фотографиях видны красно-черные надписи, в том числе надпись: "Лука террорист". Кроме того, есть надписи, оставленные кириллицей, в частности, "Живе Беларусь". Также видно, что в здании разбиты три окна.

В настоящее время правоохранители проводят расследование, из помещения изъяты следы. По подозрению в нападении на посольство задержан 31-летний мужчина.

Депутат от D66 Серд Сёрдсма осудил нападение на посольство.

"Как бы справедливо вы ни сердились на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции", - написал.

По словам Сёрдсма, это усиливает незащищенность голландских дипломатов за границей. "Вы никому не помогаете и делаете наших дипломатов в этих странах более уязвимыми", – добавил он.