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"Лука – террорист!" В Нидерландах разбили окна в посольстве Беларуси

2 июля, 2023 воскресенье
12:56
Мир

В ночь с субботы на воскресенье, 2 июля, посольство Беларуси в Гааге получило повреждения: в здании разбили окна, а стены расписали надписями

Об этом сообщает издание Omroep West.

На опубликованных фотографиях видны красно-черные надписи, в том числе надпись: "Лука террорист". Кроме того, есть надписи, оставленные кириллицей, в частности, "Живе Беларусь". Также видно, что в здании разбиты три окна.

В настоящее время правоохранители проводят расследование, из помещения изъяты следы. По подозрению в нападении на посольство задержан 31-летний мужчина.

Депутат от D66 Серд Сёрдсма осудил нападение на посольство.

"Как бы справедливо вы ни сердились на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции", - написал.

По словам Сёрдсма, это усиливает незащищенность голландских дипломатов за границей. "Вы никому не помогаете и делаете наших дипломатов в этих странах более уязвимыми", – добавил он.

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Общество
Белорусь
Нидерланды
Война с Россией
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