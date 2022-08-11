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Луганская "Заря" разгромно проиграла румынской "Университету Крайову" и выбыла из Лиги конференций

11 августа, 2022 четверг
22:33
Спорт

В 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" уступила румынскую "Университету Крайову" и выбыла из еврокубков.

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Команда из Луганска пропустила первый гол уже на 5 минуте, а затем провалила и начало второго тайма, получив мячи в свои ворота на 53 и 57 минутах.

Таким образом "Заря" выбывает из соревнований.

Напомним, в первом матче "Заря" победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 56-й минуте забил Денис Нагнойный.

Для "Зари" матч против "Университая Крайова" был стартовым в квалификации Лиги конференций. В предыдущем, 2-м раунде, румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.

Университет Крайова - Заря 3:0

Голы: Раул Силва 5, Штефан Баярам 53, Никусор Банка 57

Университет Крайова: Давид Лазарь, Пауль Папп, Александру Крецу (Михай Кепецине 65), Владимир Скречу, Александру Матею, Андрей Иван, Штефан Баярам (Анте Рогулич 74), Никусор Банку, Элвир Колич (Йован Маркович 65), Сержу Ханке 74 Раул Силва

Заря : Дмитрий Мацапура, Вячеслав Чурко, Владислав Кабаев, Сергей Булеца (Дмитрий Мышнев 56), Егор Назарина, Максим Имереков, Денис Нагнойный (Денис Безбородько 56), Арсений Батагов, Роман Вантух (Максим Смиян) Данченко

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