Луганская ОВА на 11 апреля анонсировала эвакуационный поезд из Новозолотаровки
Эвакуационный поезд отправится 11 апреля в 14.00 из Новозолотаровки в Луганскую область с последующей пересадкой на поезда в Донецкой области
Об этом сообщила Луганская ОВА в Телеграмм.
"В понедельник, 11 апреля, по информации Укрзализныци, ожидается эвакуационный поезд из Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00", – говорится в сообщении.
Далее состоится пересадка пассажиров в поезда в Донецкой области.
"Возможны изменения. Следите за сообщениями", – добавили в ОВА.
- Напомним, на 10 апреля в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
- 9 апреля удалось эвакуировать 4532 человека. Также удалось уволить ранее захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.
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