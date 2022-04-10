Луганская ОВА на 11 апреля анонсировала эвакуационный поезд из Новозолотаровки

Об этом сообщила Луганская ОВА в Телеграмм.



"В понедельник, 11 апреля, по информации Укрзализныци, ожидается эвакуационный поезд из Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00", – говорится в сообщении.



Далее состоится пересадка пассажиров в поезда в Донецкой области.



"Возможны изменения. Следите за сообщениями", – добавили в ОВА.

Напомним, на 10 апреля в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

9 апреля удалось эвакуировать 4532 человека. Также удалось уволить ранее захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.