Луганская область в очередной раз без света: россияне обстреляли Кременскую электроподстанцию, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, 25 апреля российскими обстрелами была повреждена новая Кременская электроподстанция напряжением 500 кВ. В результате без света остаются все населенные пункты Луганщины.



"Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области. Также раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. До сегодняшнего дня подстанция оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - пишет Гайдай.



Добраться до поврежденных линии электропередачи сейчас невозможно из-за активных боевых действий.



Кроме того, по словам главы ОГА, энергетики смогли найти схему подключения области. Электроэнергия будет подаваться по другой схеме через мощные электроподстанции, все еще находящиеся в рабочем состоянии. Подача напряжения пока будет производиться именно на них.

Вскоре свет обещают вернуть в дома луганчан.

Напомним, что в Луганской области утром 25 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома, в результате чего погибли два человека.

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