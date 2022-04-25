Луганская область в очередной раз без света: россияне обстреляли Кременскую электроподстанцию, - Гайдай
Российские оккупанты обстреляли Кременскую электроподстанцию, в результате чего без света остались все населенные пункты Луганщины
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, 25 апреля российскими обстрелами была повреждена новая Кременская электроподстанция напряжением 500 кВ. В результате без света остаются все населенные пункты Луганщины.
"Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области. Также раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. До сегодняшнего дня подстанция оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - пишет Гайдай.
Добраться до поврежденных линии электропередачи сейчас невозможно из-за активных боевых действий.
Кроме того, по словам главы ОГА, энергетики смогли найти схему подключения области. Электроэнергия будет подаваться по другой схеме через мощные электроподстанции, все еще находящиеся в рабочем состоянии. Подача напряжения пока будет производиться именно на них.
Вскоре свет обещают вернуть в дома луганчан.
- Напомним, что в Луганской области утром 25 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома, в результате чего погибли два человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.95
Покупка 30.95Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное