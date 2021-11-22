Луганская и Львовская области на этой неделе выйдут из "красной" зоны, - Ляшко

Об этом он сообщил на брифинге.



Согласно карантинным индикаторам, Луганщина и Львовщина выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений.



В Луганской области уровень госпитализаций за минувшие сутки составил 52,8 на 100 тыс. населения. Целевой показатель - менее 60 госпитализаций на 100 тыс.



Также на Луганщине заняты 43% коек с кислородом, что ниже целевого показателя в менее чем 65%. Заболеваемость за сутки 21 ноября составляет 601 случай на 100 тыс. населения, целевой показатель составляет менее 75 случаев.



Во Львовской области уровень госпитализаций за сутки на 21 ноября – 57,5 на 100 тыс. населения.



Количество заполненных коек с кислородом сейчас составляет 59,3%. Также зафиксировано 492 случая COVID-заболеваний на 100 тыс. населения.



На этой неделе Минздрав инициирует заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая принимает решение о вхождении областей в различные зоны карантина и выходе из них.

Напомним, 22 ноября в Минздраве сообщили , что в Луганской и Львовской областях полностью стабилизировались COVID-показатели.

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