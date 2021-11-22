Луганская и Львовская области на этой неделе выйдут из "красной" зоны, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Луганская и Львовская области перейдут из "красной" зоны карантина
Об этом он сообщил на брифинге.
Согласно карантинным индикаторам, Луганщина и Львовщина выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений.
В Луганской области уровень госпитализаций за минувшие сутки составил 52,8 на 100 тыс. населения. Целевой показатель - менее 60 госпитализаций на 100 тыс.
Также на Луганщине заняты 43% коек с кислородом, что ниже целевого показателя в менее чем 65%. Заболеваемость за сутки 21 ноября составляет 601 случай на 100 тыс. населения, целевой показатель составляет менее 75 случаев.
Во Львовской области уровень госпитализаций за сутки на 21 ноября – 57,5 на 100 тыс. населения.
Количество заполненных коек с кислородом сейчас составляет 59,3%. Также зафиксировано 492 случая COVID-заболеваний на 100 тыс. населения.
На этой неделе Минздрав инициирует заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая принимает решение о вхождении областей в различные зоны карантина и выходе из них.
- Напомним, 22 ноября в Минздраве сообщили , что в Луганской и Львовской областях полностью стабилизировались COVID-показатели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.75
-
EUR
Покупка 29.83Продажа 30.24
- Актуальное
- Важное