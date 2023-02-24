Луганск, Крым и наши котики: что посмотреть в выходные

Я очень не люблю фразу "Герои не умирают". Еще с 2014 года, когда началась война. От нее мне почему-то очень фонит популизмом и пустотой. Потому что на самом деле герои умирают – или на поле боя, или потом в госпиталях, куда те, кто пафосно выписывает эту фразу в социальных сетях или восклицают при каждой большой или маленькой возможности, как правило, не приходят. Спросите, умирают ли герои, у их близких и побратимов. И обратите внимание, что эту фразу эти люди произносят крайне редко. В конце концов, по-моему, эта фраза не имеет ничего общего с необходимостью питать веру, что дело, за которое герои погибли, ненапрасно.

В дни годовщины полномасштабного вторжения России в Украину "Еспресо" предлагает подборку качественных отечественных фильмов на тему российско-украинской войны.

"Мирный-21"

В кинотеатрах с 22 февраля

События этой военной драмы отсылают к лету 2014 года в Луганске и рассказывают о луганском пограничном отряде, который - не поддавшись на обещания и предложения сепаратистов и российских спецслужб - решил обороняться, несмотря на то, что противники существенно преобладали и в личном составе, и в военной технике. Важно, что 85 процентов этого отряда составляли жители Луганска и Донецка. Основанная на реальных событиях лента Ахтема Сеитаблаева и название имеет неслучайное: Мирный-21 – адрес квартала, где располагался луганский пограничный отряд.

Премьера ленты об отваге, верности и сопротивлении должна была состояться в мае 2022 года, однако полномасштабное вторжение изменило планы. Сегодня большинство из тех, о ком идет речь в ленте, защищают Украину с оружием в руках. Сергей Дейнеко (возглавлявший луганских пограничников в 2014-м) теперь начальник Государственной пограничной службы Украины. Режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев и актеры Максим Девизоров и Алексей Титаренко – воюют, как и те, кого они сыграли; Евгений Ламах и Роман Ясиновский – волонтерят. Для актера Павла Ли работа в этом проекте стала последней в жизни. Он погиб 6 марта в Ирпене.

В главных ролях: Андрей Саминин, Максим Девизоров, Павел Ли, Виктор Жданов, Мария Штофа

"Черкассы"

На youtube

Очень искренняя, лишенная плакатности и лубочности украинская лента 2019 года режиссера Тимура Ященко об обороне, которую в течение трех недель держал одноименный морской тральщик. Его российские войска заблокировали на озере Донузлав в марте 2014-го во время аннексии Крыма. "Черкассы" был единственным из 9 украинских кораблей, что, несмотря на давление захватчиков, не спустил государственный флаг. Фильм (кстати, едва ли не первый в Украине, в котором почти 70% съемок происходили в открытом море) о дружбе и предательстве, об армейских проблемах и о прогнившей довоенной системе, об обычных людях со всей палитрой их чувств и эмоций, которые и не догадываются, что кто-то впоследствии назовет их героями, и другие важные вещи. Лента, держащая в напряжении до последних кадров. Следует отметить, что ее военным консультантом был настоящий командир "Черкасс" Юрий Федаш, который - как и положено командиру - во время событий 2014-го корабль оставил последним…

В главных ролях: Евгений Ламах, Роман Семисал и Дмитрий Сова.

"Домой"

На Мегого

Украинский драматический фильм 2019 года, полнометражный режиссерский дебют Наримана Алиева с Ахтемом Сеитаблаевым в главной роли. Это первый украинский фильм об аннексии Крыма и, хотя этих событий в ленте нет, но они важный фон и причина всего происходящего на киноэкране. Мировая премьера фильма состоялась 22 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она принимала участие в конкурсной программе "Особый взгляд".

По сюжету у крымского татарина Мустафы в войне на Донбассе погибает его старший сын. Отец едет в Киев, куда выехали два его сына после аннексии Крыма с мыслью вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. В центре внимания режиссера не столько извечный конфликт "отцы и дети", столько проблемы потери связей с родной землей и человека с человеком.

В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Рэмзи Билялов, Дарья Барихашвили, Вероника Лукьяненко, Виктор Жданов, Анатолий Маремпольский, Акмаль Гурезов и Лариса Яценко.

"Наши котики"

На youtube

Неполиткорректная, непафосная и жизнеутверждающая отечественная комедия режиссера Владимира Тихого о приключениях в 2014 году бойцов украинской армии во время российско-украинской войны на востоке Украины. Лента очень кстати, когда ищешь внутренних резервов, мотивирует активно жить дальше. В конце концов, просто жить. Ибо смех - это оружие не менее сильное, чем то, которым щедро насыпаем российским захватчикам.

Недаром, когда эта лента вышла в прокат, кремлевские прихвостни запричитали: как это так - Путин в костюме матрешки умоляет украинского солдата его не убивать или по какому праву в ленте разбомблена Красная площадь и многое другое. Высмеивая пришедшего нас уничтожить врага фильм (полное название которого "Наши котики, или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с временными элементами военного положения") не столько развлекает, сколько укрепляет в силе. Полный безграничного оптимизма он, не опускаясь до туалетного юмора, предлагает остроты на любой вкус, одновременно отсылая к серьезным проблемам - как общественным, так и личным.

В главных ролях: Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Мыкытюк, Дмитрий Хомяк, Ярослав Федорчук, Вера Климковецкая, Михаил Кукуюк

"Снайпер. Белый ворон"

На Netflix

Первый украинский фильм о российско-украинской войне, вышедший на большие экраны уже во время полномасштабного вторжения России. Лента от компании UM-Group – полнометражная игровая. Режиссер - Марьян Бушан, в то же время ставший соавтором сценария вместе с Николаем Ворониным, чья реальная история легла в основу сюжета. Николай Воронин, в прошлом экопоселенец, который в 2014 году пошел на российско-украинскую войну добровольцем и защищал донецкий аэропорт.

Роли в фильме исполнили Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский и Олег Шульга.