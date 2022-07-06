Луганщина не оккупирована на 100%, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганщина на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области. Орки продолжают нести потери. Бойцы выдержали, не выдержал бетон. Россияне более четырех месяцев пытаются захватить Луганщину. Наши защитники отходили только когда держаться уже было не за что. Потому что орки на поле боя победить не могли, поэтому выжигали Луганскую землю. За более чем четыре месяца россияне смогли продвинуться, с помощью артиллерии, на 30 км территории области", - сказал Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что на оккупированных территориях в глубоком тылу продолжают происходить "хлопки", а складов рашистов становится меньше с каждым днем.

Гайдай спрогнозировал, что россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.

5 июля британская разведка спрогнозировала, как повлияет на битву за Донбасс захват РФ Лисичанская.

5 июля в ISW предположили, что войска Российской Федерации готовят наступление на Бахмут и Сиверск, однако истощенные после боев за Лисичанск оккупанты вряд ли смогут добиться успеха.

Военнослужащий ВСУ Орест Каракевич считает, что в ситуации, которая сложилась на этом участке фронта, отойти от Лисичанска было единственным правильным решением.

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