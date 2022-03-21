Луганщина на днях получит еще 600 тонн гумгруза, - глава Луганской ОВА
На днях Луганщина получит 600 тонн гумгруза. Это позволит избежать голода в области
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает " Еспресо. TV ".
"Гумкоридор сработал: 200 тонн продуктов, медикаментов, средств гигиены уже в громадах Луганщины, а 250 человек эвакуированы в безопасные города. Завтра-послезавтра получаем еще около 600 тонн гумгруза", - сказал Сергей Гайдай.
Также он отметил, что до сих пор под обстрелами: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, а Горская громада пострадала от российской авиации.
"Орки сосредотачивают свое внимание на Донетчине и Луганщине, хотят полностью захватить, однако никогда этого не будет! ВСУ не позволят! Донбасс – это Украина!" - подчеркнул Сергей Гайдай.
- Напомним , в Луганской области все населенные пункты пострадали от оккупантов, целые улицы непригодны для жизни, - Гайдай
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