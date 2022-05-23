Луганщина – это форпост, сдерживающий нашествие российской армии, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что пока сдерживается наступление врага в Луганской области наши войска имеют возможность в Харьковской области оттеснять противника к границам с РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Луганская область сейчас форпост, сдерживающая огромное нашествие российской армии. Здесь есть мобилизованные из "ЛНР", "ДНР", российские войска, кадыровцы. Из России приезжают от бурят к малым народам, полные дикари. Пока мы их сдерживаем, на Харьковщине наши войска имеют возможность оттеснять врага к границам с "мародерской федерацией". В Донецкой области также идут войска, но с нашей стороны они не продвигаются в Донецкую область. Миссия очень тяжелая, но ее нужно пройти", - заявил Гайдай.
По его словам, для того чтобы начать контрнаступление нужно дать возможность удержать украинской армии фланги.
"Перевооружить наши бригады и уже с мощными силами идти в наступление. Я понимаю людей, которые смотрят, как уничтожают их города, но освободить одну деревню, или город, или положить там армию - это тоже не выход", - подчеркнул Гайдай.
- 15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории области под контролем Украины
- В Луганской области 22 мая россияне повредили более 70 домов, убили человека и ранили еще один. Умер ребенок, раненый раньше.
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