Lufthansa выполнит дополнительные эвакуационные рейсы из Израиля.

Об этом на брифинге сообщил спикер МИД ФРГ Кристиан Вагнер, передает Укринформ.

"Lufthansa выполнит специальные рейсы в четверг и пятницу по просьбе МИД Германии", - сказал дипломат.

Он также напомнил о маршрутах выезда через сухопутные границы. В частности, в среду МИД организовал конвой из трех автобусов, которые вывезли около 100 человек из Тель-Авива в Иорданию.

Ранее Lufthansa объявила, что приостанавливает полеты в Израиль по соображениям безопасности. Но, по данным СМИ, по просьбе министерства иностранных дел выполнит четыре рейса. При этом министерство покрывает часть стоимости билетов.