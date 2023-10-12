Lufthansa выполнит дополнительные эвакуационные рейсы из Израиля.
Авиакомпания Lufthansa в четверг и пятницу выполнит дополнительные рейсы из Израиля, чтобы помочь гражданам Германии вернуться на родину
Об этом на брифинге сообщил спикер МИД ФРГ Кристиан Вагнер, передает Укринформ.
"Lufthansa выполнит специальные рейсы в четверг и пятницу по просьбе МИД Германии", - сказал дипломат.
Он также напомнил о маршрутах выезда через сухопутные границы. В частности, в среду МИД организовал конвой из трех автобусов, которые вывезли около 100 человек из Тель-Авива в Иорданию.
Ранее Lufthansa объявила, что приостанавливает полеты в Израиль по соображениям безопасности. Но, по данным СМИ, по просьбе министерства иностранных дел выполнит четыре рейса. При этом министерство покрывает часть стоимости билетов.
- Напомним, Германия разрешила армии Израиля использовать два ранее приобретенных ударных беспилотника Heron TP для нанесения ударов по боевикам группировки ХАМАС.
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