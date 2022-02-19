Lufthansa с 21 февраля приостанавливает полеты в Киев

Об этом сегодня, 19 февраля 2022 года, известила пресс-служба авиаконцерна, информирует Еспресо.TV.



Вылеты останавливают на неделю.



Читайте также: В Донецк прибыли "вагнеровцы". Будут взрывать жилые дома, - украинская разведка



"Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля – до 28 февраля 2022 года", – отметили в компании.

О причинах приостановки авиарейсов в Lufthansa не сообщили, однако отметили, что компания "постоянно следит за ситуацией".Решение по дальнейшим рейсам в и из украинской столицы Lufthansa будет принимать позже."Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, и мы автоматически сообщим вам о любых изменениях. Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки", – говорится в сообщении авиаконцерна.