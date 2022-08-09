Об этом сообщается на официальной странице перевозчика.

Авиакомпания Lufthansa не намерена использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 из-за ситуации в Украине.

"По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены на этот период", - говорится в заявлении.

Компания до этой же даты продлевает приостановку авиасообщения с Украиной. При этом отмечается, что "в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не совершаются".

"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полеты в Украину и из Украины до 25 марта 2023 года. В настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что венгерский лоукостер Wizz Air с октября запланировал полеты из Москвы в Абу-Даби

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb