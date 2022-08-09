Lufthansa продлила срок отказа от полетов в воздушном пространстве Украины и России до конца марта 2023 года
Все рейсы из/в Россию авиакомпания отменяет, а Украиной – приостанавливает авиасообщение
Об этом сообщается на официальной странице перевозчика.
Авиакомпания Lufthansa не намерена использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 из-за ситуации в Украине.
"По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены на этот период", - говорится в заявлении.
Компания до этой же даты продлевает приостановку авиасообщения с Украиной. При этом отмечается, что "в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не совершаются".
"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полеты в Украину и из Украины до 25 марта 2023 года. В настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - говорится в сообщении.
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