Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев. Боятся нападения России, - СМИ

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает Еспресо.TV .



В частности, авиакомпания перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 22:00. Время вылета сместили на шесть часов воскресенья, рассказала в Facebook экснардеп Виктория Войцицкая.



По ее словам, причину переноса рейса объяснили "политической ситуацией", по которой экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь.



"Как нам в самолете еще раз повторили, "мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политического напряжения". И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за "политической нестабильности", хотя пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов самолета", - добавила Войцицкая в соцсети.



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Любовь Цыбульская, экс-руководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, тоже летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии "Европейской правде", что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию. По ее словам, такое объяснение было предоставлено на стойке во время регистрации, а затем озвучено и в салоне самолета.



"Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине", - процитировала Цыбульское объяснение работников авиакомпании.



В то же время, по словам Цыбульской, ночевку в гостинице компания оплатила.



В то же время "Австрийские авиалинии", входящие в группу Lufthansa, пока не пошли на такой шаг для своего вечернего рейса из Вены - его расписание остается неизменным.





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