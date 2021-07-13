Lufthansa откажется от обращения "дамы игоспода" в пользу гендерно-нейтрального

Об этом пишет DW .



Приветствие вроде "уважаемые дамы и господа" или "Леди и джентльмены" планируют заменить на "уважаемые гости" или "добро пожаловать на борт", заявила пресс-секретарь авиаперевозчика.



В компании подчеркнули, что цель новации - уделять внимание всем пассажирам. Этого хотят достичь обращениями типа "Добрый день", "Добрый вечер", "Уважаемые гости" или "Добро пожаловать на борт".



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Как обращаться к пассажирам, будут решать командиры самолетов, передает информагентство dpa.

Гендерно-нейтральные обращения введут во всех авиакомпаниях, которые входят в группу Lufthansa. Среди них - Swiss, Austrian Airlines, Eurowings.