Лучший теннисист планеты Джокович готовится к депортации из Австралии, его визу вторично аннулировали

Об этом сообщает Fox News.



В пятницу, 14 января, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук заявил, что принял решение аннулировать визу Новака Джоковича из общественных интересов за три дня до начала чемпионата по теннису Australian Open.



Он отметил, что визу отменили "из соображений здоровья и порядка на том основании, что это было в интересах общества".



"Правительство Моррисона твердо защищает границы Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19", - заявил Хоук, ссылаясь на премьер-министра страны Скотта Моррисона.



В начале января 2022 года Джокович без прививки от COVID-19 прибыл в Мельбурн на Australian Open. Австралийские пограничники отклонили освобождение теннисиста от вакцинации и отменили его визу по прибытии. Джокович провел четыре ночи в отеле иммиграционного содержания, прежде чем судья отменил это решение.



Адвокаты Джоковича могут обжаловать решение в суде, как они сделали это после первой отмены. Однако эксперты говорят, что это будет "чрезвычайно сложно".

Напомним, 11 января Новака Джоковича обвинили в ложной информации, которую он указал, чтобы попасть в Австралию на турнир Australian Open.

12 января Новак Джокович заявил, что не знал о положительном тесте на коронавирус, когда в декабре 2021 года в Белграде награждал детей.

Из-за негативного отношения к вакцинации от COVID-19 Джокович может лишиться спонсорских контрактов на $30 млн.

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