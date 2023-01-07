Лучший теннисист мира пропустит Australian Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит первый в 2023 году турнир Grand Slam - Открытый чемпиона Австралии
Об этом Алькарс сообщил в twitter .
По словам испанца, он будет вынужден пропустить соревнования в Мельбурне из-за травмы ноги.
"Когда я был на пике формы во время предсезонной подготовки, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепонковая мышца правой ноги. Я столько работал, чтобы выйти на лучший уровень в Австралии, но, к сожалению, не смогу сыграть на Australian Open. Это трудно, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть вперед. До встречи в 2024 году Australian Open" – написал Алькарас.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.
19-летний Карлос Алькарас – лидер мирового рейтинга. В 2022 году он выиграл первый в карьере турнир самой престижной серии Grand Slam – US Open.
- 12 сентября 2022 года Карлос Алькарас победил норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США и стал первой ракеткой мира .
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