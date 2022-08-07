Лучший способ победить россиян – это окружить и создать котел, – военный эксперт Глен Грант
Военный эксперт, полковник Глен Грант считает, что одна из проблем армии РФ состоит в том, что россияне недостаточно сообразительны, чтобы дать отпор другими способами, кроме численности
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Юге россияне опасаются контратаки. Поэтому они перебрасывают пехоту с Востока на Юг, ведь это единственный ресурс. Единственным ответом россиян остается артиллерия и ведение войны в стиле монгольской орды или орков. Если они хотят сдержать украинские войска в районе Херсона, то считают, что должны завезти туда как можно больше орков и разместить их на поле боя", - объяснил Глен Грант.
Военный эксперт также добавил, что украинским защитникам нужно научиться перестать сражаться с захватчиками лицом к лицу, а обойти их с тыла.
"Лучший способ победить их - это окружить и создать котлы. При таком развитии событий они сразу сдадутся. В этом нет сомнений. Ведь это не люди, которые воюют за свою страну. Они воюют за деньги, а воюющие за деньги обычно не хотят умирать", - подчеркнул Глен Грант.
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