Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Юге россияне опасаются контратаки. Поэтому они перебрасывают пехоту с Востока на Юг, ведь это единственный ресурс. Единственным ответом россиян остается артиллерия и ведение войны в стиле монгольской орды или орков. Если они хотят сдержать украинские войска в районе Херсона, то считают, что должны завезти туда как можно больше орков и разместить их на поле боя", - объяснил Глен Грант.

Военный эксперт также добавил, что украинским защитникам нужно научиться перестать сражаться с захватчиками лицом к лицу, а обойти их с тыла.

"Лучший способ победить их - это окружить и создать котлы. При таком развитии событий они сразу сдадутся. В этом нет сомнений. Ведь это не люди, которые воюют за свою страну. Они воюют за деньги, а воюющие за деньги обычно не хотят умирать", - подчеркнул Глен Грант.

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