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"Лучший способ бороться с тревогой": в Укрэнерго рассказали, как подготовиться к возможным блекаутам

10 октября, 2023 вторник
12:04
Общество

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал бизнес и простых украинцев уже сейчас готовиться к возможным блекаутам из-за вероятных массированных атак РФ

Об этом он написал в колонке для одного из украинских изданий.

По его словам, местные власти должны обеспечить автономными источниками питания объекты критической инфраструктуры.

Бизнесу кроме приобретения автономных источников питания, Кудрицкий советует подумать об импорте электроэнергии.

"Поскольку с марта 2022 года Украина синхронизирована с европейской энергосистемой ENTSO-E, нам доступен импорт электричества из Евросоюза. В условиях свободного рынка цена на электроэнергию там часто бывает выше украинской. Бывает и наоборот: сейчас можно заключить форвардные контракты на электроэнергию с ЕС по 140-160 евро на всю последующую зиму. Это соразмерно с украинской ценой на рынке электроэнергии. В декабре цена будет другая", - объяснил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Простым украинцам Кудрицкий советует проверить и по возможности утеплить жилье.

"Если вы живете в частном доме и в прошлом году приобрели генератор – проверить его работу и позаботиться о горючем. Если в многоквартирном – позаботиться об аккумуляторах, павербанках, лампах, которые держат заряд", - написал он.

По его словам, также нужно закупить термосы и теплые вещи и узнать, где расположен ближайший Пункт несокрушимости.

"Подготовка – лучший способ бороться с тревогой. Страна-террорист не сможет показать нам ничего принципиально нового, что мы не переживали прошлой зимой", - подчеркнул Кудрицкий.

  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.

Читайте также: Зима близко: в каком состоянии наша энергетика и насколько продолжительными могут быть блекауты

Украина
Война с Россией
блэкаут
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