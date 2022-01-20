Лучший российский боксер возобновит карьеру в чемпионской категории Усика

Об этом сообщает BoxingScene .

Соперником россиянина станет китаец Мэн Фаньлун. Боксеры проведут бой 12 марта в рамках шоу Triller Fight Club.

Этот бой станет дебютным для Сергея Ковалева в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Россиянин является экс-чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Ковалев недавно был единственным из представителей своей страны, который входил в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Последний раз 38-летний россиянин сражался в ноябре 2019 года, проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира WBO.

В 2018 – 2019 годах абсолютным чемпионом мира в крузервейте был украинец Александр Усик.