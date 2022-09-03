Лучший результат сезона. Легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих одержала еще одну победу в легкоатлетическом сезоне, на этот раз на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Об этом сообщает Суспільне.
Украинка победила в прыжках в высоту с результатом 205 см. Ярослава с трех попыток не взяла планку 210 см.
Этим результатом Магучих установила новый национальный рекорд и лучший результат в своей карьере на открытом воздухе. Эта высота лучшая в текущем сезоне и повторение наилучшего результата в истории Бриллиантовой лиги.
На этапе в Брюсселе в секторе прыжков в высоту соревновались три украинки: Ярослав Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Магучих и Геращенко досрочно гарантировали себе выход в финал, Левченко сражалась за место там в этом старте.
Все спортсменки взяли высоту 1.80 м, 1.84 м и 1.88 м. Первые прыжки прекратили выступление на 1.91 м - Левченко и Валлортигара не взяли планку с трех попыток. А Магучих пропускала высоту, а Геращенко покорила ее только с третьей попытки.
На высоте 1.94 определились три призера: Вукович и Саддулаева не взяли эту планку, тогда как Магучих и Паттерсон покорили ее с первой попытки. Олислагерс не взяла высоту с первого прыжка, перенесла на следующие, но ни на 1.94 м, ни на 1.97 м она не была успешной. Впрочем, по количеству попыток Олислагерс обошла соперниц по борьбе за третье место.
- 22 августа Магучих принесла Украине историческое золото чемпионата Европы.
- 20 июля Ярослава стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике.
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