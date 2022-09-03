Об этом сообщает Суспільне.

Украинка победила в прыжках в высоту с результатом 205 см. Ярослава с трех попыток не взяла планку 210 см.

Этим результатом Магучих установила новый национальный рекорд и лучший результат в своей карьере на открытом воздухе. Эта высота лучшая в текущем сезоне и повторение наилучшего результата в истории Бриллиантовой лиги.

На этапе в Брюсселе в секторе прыжков в высоту соревновались три украинки: Ярослав Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Магучих и Геращенко досрочно гарантировали себе выход в финал, Левченко сражалась за место там в этом старте.

Все спортсменки взяли высоту 1.80 м, 1.84 м и 1.88 м. Первые прыжки прекратили выступление на 1.91 м - Левченко и Валлортигара не взяли планку с трех попыток. А Магучих пропускала высоту, а Геращенко покорила ее только с третьей попытки.

На высоте 1.94 определились три призера: Вукович и Саддулаева не взяли эту планку, тогда как Магучих и Паттерсон покорили ее с первой попытки. Олислагерс не взяла высоту с первого прыжка, перенесла на следующие, но ни на 1.94 м, ни на 1.97 м она не была успешной. Впрочем, по количеству попыток Олислагерс обошла соперниц по борьбе за третье место.

22 августа Магучих принесла Украине историческое золото чемпионата Европы.

20 июля Ярослава стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике.