"Лучший показатель с 2017 года": доля неработающих кредитов в банках сократилась до 37%
Доля неработающих кредитов (NPL) в банках за первое полугодие 2021 года сократилась с 41% до 37,2%, что является лучшим показателем с 2017 года
Об этом пресс-служба Национального банка Украины сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, доля NPL за полгода сократилась на 3,8 п.п. с 41% до 37,2%, что является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор объем NPL определяется по обновленной методике.
Отмечается, что лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп.
По данным НБУ, государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов почти на 15 млрд грн, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.
Кроме того, по информации регулятора, объем проблемных кредитов за этот период сократился на 25 млрд грн.
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