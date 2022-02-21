Лучший ответ для РФ со стороны ЕС – предоставление Украине европерспективы, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал предоставление Украине европейской перспективы наилучшим ответом на агрессию России
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Я сказал коллегам, что лучшее стратегическое решение, которое они могут сейчас принять – это предоставление Украине европейской перспективы", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
По словам министра, это станет четким сигналом для президента России Владимира Путина, что при всех его действиях движение Украины необратимо и ее не оставят наедине с РФ.
Дмитрий Кулеба добавил, что такое решение ЕС показало бы украинцам, что страна "уверенно двигается к европейской семье мира и процветанию, в которой ее ждут".
- Напомним, ранее Дмитрий Кулеба призвал ЕС отбросить страхи по поводу членства Украины.
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