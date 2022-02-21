Лучший ответ для РФ со стороны ЕС – предоставление Украине европерспективы, - Кулеба

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Я сказал коллегам, что лучшее стратегическое решение, которое они могут сейчас принять – это предоставление Украине европейской перспективы", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам министра, это станет четким сигналом для президента России Владимира Путина, что при всех его действиях движение Украины необратимо и ее не оставят наедине с РФ.

Дмитрий Кулеба добавил, что такое решение ЕС показало бы украинцам, что страна "уверенно двигается к европейской семье мира и процветанию, в которой ее ждут".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба призвал ЕС отбросить страхи по поводу членства Украины.

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