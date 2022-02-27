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Лучший киберспортсмен мира S1mple пожертвовал армии 1,5 млн грн, ранее называвший Крым российским

27 февраля, 2022 воскресенье
21:46
Спорт

Лидер киберспортивной команды NaVi Александр "S1mple" Костылев перечислил более 1,5 млн грн в помощь украинской армии

Об этом S1mple рассказал в Instagram.

"Хотя как-то могу помочь своей стране, берегите себя. Остановим войну вместе. Спасибо нашей армии, что защищаете нашу землю и отдаете ваши жизни для защиты наших семей и близких. Я горд за вас как никогда", - написал S1mple, прикрепив флаг Украины.

Александр Костилев родился в Киеве в 1997 году. Профессиональным киберспортсменом украинец стал в 2013 году. Три года спустя он оказался в Natus Vincere. Неоднократно признавался лучшим игроком разных турниров по CS:GO и лучшим игроком года именно в этой дисциплине.

Летом 2021 года на одном из стримов S1mple назвал Крым российским, но позже извинился и объяснил, что сделал это случайно


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война с Россией
киберспорт
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