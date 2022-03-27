Лучший футболист мира согласился перейти в "Барселону"

Об этом сообщает Sport Italia в Twitter.

По информации издания, каталонцы и польский нападающий достигли принципиальной договоренности о трансфере, который должен быть осуществлен этим летом.

Теперь "Барселоне" необходимо договориться о переходе с мюнхенской "Баварией", с которой у Левандовски действует контракт до лета 2023 года.

33-летний Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА. В нынешнем сезоне поляк сыграл за "Баварию" 37 матчей, забил 45 голов и отдал 4 результативных передачи.

19 января стало известно, что Бавария планирует продать Роберта Левандовски летом, если сторонам не удастся договориться о продлении контракта.

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