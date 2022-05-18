Лучший футболист мира договорился о контракте с "Барселоной"

Об этом сообщил инсайдер Никола Скира в twitter .

По его информации, поляк договорился с каталонцами о трехлетнем контракте. Теперь "Барселоне" необходимо согласовать трансфер с "Баварией", с которой у форварда действует контракт до лета 2023 года.

33-летний Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за "Баварию" 46 матчей, забил 50 голов и отдал 7 результативных передач.

Стоимость поляка по оценкам Transfermarkt составляет 50 млн евро.

15 мая Роберт Левандовски заявил, что, возможно, сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".

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