Лучший футболист мира договорился о контракте с "Барселоной"
Польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски согласовал условия личного контракта с испанской "Барселоной"
Об этом сообщил инсайдер Никола Скира в twitter .
По его информации, поляк договорился с каталонцами о трехлетнем контракте. Теперь "Барселоне" необходимо согласовать трансфер с "Баварией", с которой у форварда действует контракт до лета 2023 года.
33-летний Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за "Баварию" 46 матчей, забил 50 голов и отдал 7 результативных передач.
Стоимость поляка по оценкам Transfermarkt составляет 50 млн евро.
- 15 мая Роберт Левандовски заявил, что, возможно, сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".
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