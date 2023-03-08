Лучший футболист Грузии поддержал протесты в стране
Футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия поддержал вспыхнувшие после принятия законопроекта об иноагентах массовые протесты в Грузии
Об этом Кварацхелия написал в facebook .
"Будущее Грузии в Европе", – написал Кварацхелия.
Массовые протесты в Тбилиси вспыхнули 7 марта после того, как парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому законодательству об иноагентах. Рассмотрение проекта 7 марта стало неожиданностью, планировалось, что его вынесут на обсуждение 9 марта.
22-летний Хвича Кварацхелия является воспитанником тбилисского "Динамо". Также играл за "Рустави" и "Динамо" из Батуми. Выступал за российские "Локомотив" и "Рубин". Летом 2022 года стал футболистом "Наполи". В нынешнем сезоне грузинский вингер провел за итальянский клуб 27 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Сыграл 19 матчей и забил 10 голов за сборную Грузии.
- 8 марта МВД Грузии объявило о задержании у здания парламента 66 участников митинга, вышедших на акцию против принятия законопроекта об иноагентах, оппозиция объявила о новых протестах в стране.
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