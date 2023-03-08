Об этом Кварацхелия написал в facebook .

"Будущее Грузии в Европе", – написал Кварацхелия.

Массовые протесты в Тбилиси вспыхнули 7 марта после того, как парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому законодательству об иноагентах. Рассмотрение проекта 7 марта стало неожиданностью, планировалось, что его вынесут на обсуждение 9 марта.

22-летний Хвича Кварацхелия является воспитанником тбилисского "Динамо". Также играл за "Рустави" и "Динамо" из Батуми. Выступал за российские "Локомотив" и "Рубин". Летом 2022 года стал футболистом "Наполи". В нынешнем сезоне грузинский вингер провел за итальянский клуб 27 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Сыграл 19 матчей и забил 10 голов за сборную Грузии.