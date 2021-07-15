Лучший футболист Евро-2020 перешел в ПСЖ
Голкипер сборной Италии и "Милана" Джанлуиджи Доннарумма перешел во французский ПСЖ
Об этом сообщает ПСЖ в twitter.
Итальянский вратарь перешел в клуб из Парижа на правах свободного агента.
Доннарумма подписал с французами контракт до 2026 года.
22-летний итальянец играл за "Милан" с 2015 года и дебютировал за клуб в 16-летнем возрасте. Провел за миланцев 251 матч, в 88-ти из которых оставил ворота в неприкосновенности.
Вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020 и стал главным героем серии послематчевых пенальти в финальном матче против Англии. Признан лучшим игроком чемпионата Европы.
- 13 июля сообщалось, что Джанлуиджи Доннарумма летит в Париж подписывать контракт с французским ПСЖ.
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