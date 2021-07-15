Лучший футболист Евро-2020 перешел в ПСЖ

Об этом сообщает ПСЖ в twitter.

Итальянский вратарь перешел в клуб из Парижа на правах свободного агента.

Доннарумма подписал с французами контракт до 2026 года.

22-летний итальянец играл за "Милан" с 2015 года и дебютировал за клуб в 16-летнем возрасте. Провел за миланцев 251 матч, в 88-ти из которых оставил ворота в неприкосновенности.

Вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020 и стал главным героем серии послематчевых пенальти в финальном матче против Англии. Признан лучшим игроком чемпионата Европы.