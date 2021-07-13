Лучший футболист Евро-2020 нашел себе новую команду

Об этом сообщил журналист Махамед Бухафси.

По его информации 14 июля вратарь "Милана" и сборной Италии прилетит в Париж и подпишет контракт с ПСЖ.

Доннарумма проведет во французской столице всего один день, познакомится с тренерами и одноклубниками, а затем получит несколько дней отдыха после Евро-2020, на котором он был признан лучшим футболистом турнира.

Джанлуиджи Доннарумма играл за "Милан" с 2015 года и дебютировал за итальянский клуб в 16-летнем возрасте. Провел за миланцев 251 матч, в 88-ти из которых оставил ворота в неприкосновенности.

Вместе со сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выиграл Евро-2020 и стал главным героем серии послематчевых пенальти в финальном матче против Англии.

Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

13 июля Доннарумма попал в символическую сборную Евро-2020 , в который не нашлось места для лучшего бомбардира турнира - Криштиану Роналду.

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