Лучший футболист Евро-2020 нашел себе новую команду
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма летит в Париж подписывать контракт с французским ПСЖ
Об этом сообщил журналист Махамед Бухафси.
По его информации 14 июля вратарь "Милана" и сборной Италии прилетит в Париж и подпишет контракт с ПСЖ.
Доннарумма проведет во французской столице всего один день, познакомится с тренерами и одноклубниками, а затем получит несколько дней отдыха после Евро-2020, на котором он был признан лучшим футболистом турнира.
Джанлуиджи Доннарумма играл за "Милан" с 2015 года и дебютировал за итальянский клуб в 16-летнем возрасте. Провел за миланцев 251 матч, в 88-ти из которых оставил ворота в неприкосновенности.
Вместе со сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выиграл Евро-2020 и стал главным героем серии послематчевых пенальти в финальном матче против Англии.
- Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
- 13 июля Доннарумма попал в символическую сборную Евро-2020 , в который не нашлось места для лучшего бомбардира турнира - Криштиану Роналду.
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